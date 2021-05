Aktien-Update: Warum die Aktien von PPD, Immunic, Inovio und CureVac heute höher liegen!

PPD, Inc. (NASDAQ:PPD), Immunic, Inc. (NASDAQ:IMUX), Inovio Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:INO) und CureVac N.V. (NASDAQ:CVAC) sind unter den Healthcare-Movern am Donnerstag.

PPD, ein Auftragsforschungsunternehmen, das integrierte Dienstleistungen in den Bereichen Medikamentenentwicklung, Labor und Lifecycle Management anbietet, gab eine Übernahme durch Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO) für 47,50 $ pro Aktie in bar oder 17,4 Mrd. $ plus die Übernahme von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung