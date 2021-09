Aktien im Überblick: Was gibt es Neues?

“A Small Stock for a Big Rebound in U.S. Manufacturing” von Nicholas Jasinski argumentiert, dass in der heutigen Welt lange und empfindliche Lieferketten eine Belastung darstellen können, weshalb die Hersteller versuchen, ihre Lieferketten neu zu gestalten. Lesen Sie, warum Barron’s der Meinung ist, dass das Small-Cap-Unternehmen Mayville Engineering Company Inc (NYSE:MEC) die Antwort sein könnte.

In “Here’s a Rare Bank ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung