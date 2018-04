Aktien Türkei: Vorgezogene Wahlen beflügeln den ISE 100

ISTANBUL (dpa-AFX) - An der türkischen Börse reagieren die Anleger am Mittwoch positiv auf die Ankündigung von Neuwahlen.



Nach schwachem Start und ersten Ausschlägen pendelte sich der Leitindex ISE 100 am Nachmittag im Plus ein und baute dieses auf zuletzt 2,42 Prozent bei 111 372 Punkten aus. Zuvor hatte der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Aussicht gestellt. Auch die türkische Landeswährung Lira hatte von diesen Plänen profitiert.

Erdogan nannte als Gründe für den Vorzug der Wahlen unter anderem die Situation in den Nachbarländern Irak und Syrien, sowie die Notwendigkeit, wirtschaftspolitische Entscheidungen zu treffen. Termin soll laut Erdogan nun der 24. Juni 2018 sein. Geplant waren die beiden gleichzeitig stattfindenden Wahlen bislang für November 2019. Eine finale Festlegung des Termins unterliegt in der Regel der Wahlbehörde./tih/he