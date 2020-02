Aktien Tokio Schluss: Angst vor Coronavirus zieht auch Asiens Leitbörse runter

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO (dpa-AFX) - Die wachsende Sorge vor den Folgen des grassierenden Coronavirus für die Weltwirtschaft hat auch Asiens Leitbörse in Tokio in den Keller gerissen.



Nachdem bereits die Börsen in den USA und Europa schwere Verluste erlitten hatten, sackte der Nikkei-Index für 225 führende Werte in Tokio am Dienstag um satte 781,33 Punkte oder 3,34 Prozent auf den Schlussstand von 22 605,41 Punkten. Zwischenzeitlich hatte das Börsenbarometer sogar mehr als 1000 Punkte abgegeben. Der breit gefasste Topix ging mit einem ebenfalls heftigen Abschlag von 3,33 Prozent aus dem Handel./ln/DP/men