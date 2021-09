Aktien: Tipps für den 16. September!

In der CNBC-Sendung “Fast Money Halftime Report” sagte Jon Najarian, er sei wieder in Las Vegas Sands Corp. (NYSE:LVS). Er bemerkte einen großen Kauf von März $40 Calls in dem Namen.

Brenda Vingiello sagte, dass Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN) gut positioniert ist, um von der fortgesetzten Einführung des Handels mit Kryptowährungen zu profitieren. Es ist eine neue Ergänzung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung