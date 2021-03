Die Aktien des Tages: Interessante Bewegungen!

Zu den Aktien des Gesundheitswesens, die sich am Freitag bewegen, gehören ContraFect Corporation (NASDAQ:CFRX), Evoke Pharma, Inc. (NASDAQ:EVOK), Altimmune, Inc. (NASDAQ:ALT) und Novavax, Inc. (NASDAQ:NVAX).

Hier ist, warum die Aktien sich bewegen.

ContraFect, ein Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Behandlungen für antibiotikaresistente Infektionen konzentriert, sagte am späten Donnerstag, dass die BARDA 86,8 Millionen Dollar an Fördermitteln für die Unterstützung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung