Aktien des Tages: Anleger aufgepasst!

In der Mittwochssendung PreMarket Prep Plus nahm Joel Kulina von Wedbush Securities an der Sendung teil.

Kulina hatte zu Beginn der Mittwochssitzung zwei Aktien auf seinem “Kauf”-Radar. Auf die Frage nach einem seiner Spezialgebiete, dem Videospiele-Sektor, sagte Kulina, er favorisiere Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI).

Das Unternehmen hat mit der Veröffentlichung von "Call of Duty" am 5. November einen



