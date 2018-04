Aktien der Swiss Re deutlich im Minus – Softbank steigt nur mit maximal 10% ein

Zürich (awp) - Die Aktien der Swiss Re geben am Mittwoch deutlich nach. Denn der japanische Technologiekonzern Softbank wird sich mit maximal 10% am Rückversicherer beteiligen, falls eine Partnerschaft der beiden Unternehmen überhaupt zustande kommt. Im Februar war in Medienberichten noch von einem Drittel die Rede. Diese Neuigkeiten nehmen den Beteiligungsspekulationen den Wind aus den Segeln.

