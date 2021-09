Aktien-Split: Ist Amazon als nächstes dran?

Wenn ein Unternehmen seine Aktien splittet, sinkt der Aktienkurs, aber die Anzahl der Aktien an der Börse steigt im gleichen Verhältnis. Aktiensplits wirken sich überhaupt nicht auf die Bewertung eines Unternehmens aus, da die Marktkapitalisierung unverändert bleibt.

Und doch hat ein Aktiensplit in der Vergangenheit manchmal den Kurs einer Aktie nach oben katapultiert. Warum sollte das so sein, wenn der innere Wert eines Unternehmens unverändert bleibt? Sobald der Preis pro Aktie hoch genug ist, können Kleinanleger, die nicht so viel Geld zum Investieren übrig haben, aus dem Markt gedrängt werden. Wenn ein Unternehmen seine Aktien splittet, werden einzelne Aktien für diejenigen, die nicht so viel Geld haben, „erschwinglicher“.

Natürlich haben in den letzten Jahren immer mehr Börsenmakler den Anlegern die Möglichkeit gegeben, Bruchteile von Aktien zu kaufen. Das bedeutet, dass Anleger jetzt zunehmend die Möglichkeit haben, einen Teil einer Aktie zu kaufen, anstatt die ganze Aktie zu kaufen. Viele haben trotzdem keine Brokerkonten mit dieser Möglichkeit, und diejenigen mit älteren Brokerkonten wollen sich vielleicht nicht die Mühe machen, ihr Portfolio auf ein solches Konto zu übertragen.

Das bedeutet, dass die Aktie von Amazon.com (WKN:906866), die derzeit für 3.462 US-Dollar pro Aktie gehandelt wird, für einige Anleger immer noch nicht interessant ist. Doch könnte sich diese Veränderung in naher Zukunft vollziehen?

Die jüngste Geschichte zeigt, dass keine Aufspaltung bevorsteht

Allerdings hat die Geschäftsführung von Amazon keinerlei Anzeichen dafür gegeben, dass sie über einen Split der Aktie nachdenkt. Außerdem hat das Unternehmen seine Aktie seit über 20 Jahren nicht mehr gesplittet.

Interessanterweise hat Amazon schon kurz nach dem Börsengang im Mai 1997 aktiv Aktien gesplittet. Im Juni 1998, nur ein Jahr nach dem Börsengang, splittete Amazon seine Aktie im Verhältnis 1:2. Es folgte ein 3:1-Split im Januar 1999 und ein weiterer 2:1-Split im September 1999. Was war der Auslöser für diese rasche Abfolge von Aktiensplits? Höchstwahrscheinlich lag es am stark steigenden Aktienkurs von Amazon während des Dot-Com-Booms Ende der 1990er Jahre.

Damals gab es nur wenige oder gar keine Broker, die Bruchteile von Aktien anboten, und Amazon erwirtschaftete zu dieser Zeit weder Gewinne noch einen großen Cashflow. Daher waren die Aktiensplits wahrscheinlich eine Strategie, um die Aktien für Kleinanleger erschwinglich zu halten und die Marktkapitalisierung hoch zu treiben. Damals war es wahrscheinlicher, dass Amazon seine Aktien als Zahlungsmittel für Übernahmen nutzte, daher war es auch strategisch wichtig, die Marktkapitalisierung so hoch wie möglich zu halten.

Aber wir alle wissen, was dann geschah. Amazon erlebte, wie alle leistungsstarken Tech-Aktien zu dieser Zeit, in der Dot-Com-Pleite eine heftige Korrektur, und die Aktie fiel innerhalb von nur zwei Jahren von über 90 US-Dollar auf unter 6 US-Dollar.

Seitdem hat Amazon seine Aktie nicht mehr geteilt. Warum, könnte man sich fragen? Vielleicht war der Gründer und ehemalige CEO Jeff Bezos demütig, als er den Aktienkurs im einstelligen Bereich sah. Vielleicht wollte er eher langfristig orientierte Investoren ansprechen nach dem Vorbild von Warren Buffett, der bekanntermaßen die A-Aktien von Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2) nie gesplittet hat, und nicht so sehr aktive Händler.

Auf jeden Fall hat Amazon seine Aktie nie wieder geteilt.

Aber eine neue Ära hat begonnen

Wie wir alle wissen, ist Jeff Bezos in diesem Jahr offiziell als Vollzeit-CEO in den Ruhestand gegangen, auch wenn er weiterhin im Vorstand sitzen und eine wichtige Rolle bei hochrangigen Entscheidungen spielen wird. Das Ruder übernimmt der ehemalige AWS-Chef Andy Jassy, der zu Beginn seiner Amtszeit eine Art „Reset“ anstreben könnte. Ob das bedeutet, dass die Aktie gesplittet wird, ist nur eine Vermutung, und Bezos könnte sein Veto einlegen. Ein Aktiensplit ist jedoch wahrscheinlicher als unter Bezos als CEO.

Ein Grund dafür, dass Jassy die Amazon-Aktie aufteilen möchte, ist, dass die Aktie seit über einem Jahr hinter ihren großen Tech-Konkurrenten zurückbleibt.

AMAZON 1-JAHRESRENDITE. DATEN VON Y-CHARTS

Könnte Amazons enormer Preis pro Aktie der Grund dafür sein? Das ist schwer zu sagen. Amazon hat sich in den ersten Tagen der Pandemie überdurchschnittlich gut entwickelt, als sich der Aktienkurs in kurzer Zeit fast verdoppelte und auf über 3.000 US-Dollar stieg. Auf jeden Fall gehört Amazon zu den wettbewerbsfähigsten Unternehmen der Welt, und ich bin mir sicher, dass die Geschäftsleitung die schwache Performance trotz guter Ergebnisse bemerkt hat.

Andere große Tech-Unternehmen wie Apple und Tesla haben ihre Aktien am 31. August 2020 gesplittet, und beide Aktien haben sich seit dem Split gut entwickelt – auch wenn Apple seither etwas hinter dem S&P 500 zurückgeblieben ist. Ein weiterer Highflyer, Nvidia, hat seine Aktie ebenfalls erst kürzlich, am 20. Juli, gesplittet und ist in kurzer Zeit um satte 17,7 % gestiegen und hat damit den Markt deutlich geschlagen. Obwohl alle drei Unternehmen zugelegt haben, ist es unmöglich zu wissen, ob ihre Aktiensplits direkt dafür verantwortlich waren.

Halte die Augen nach einem Amazon-Split offen, aber rechne nicht damit

Es ist unmöglich, die Häufigkeit von Aktiensplits vorherzusagen, vor allem nach einer mehr als 20-jährigen Durststrecke für ein bestimmtes Unternehmen. Doch ein neuer CEO und eine rückläufige Aktienentwicklung könnten – mit Betonung auf dem Wort „könnten“ – eine Veränderung auslösen.

Natürlich sollten sich langfristig orientierte Anleger nicht unbedingt auf Aktiensplits konzentrieren. Langfristig gesehen spiegelt eine Aktie in der Regel den Wert wider, unabhängig vom Preis pro Aktie. Nachdem die Aktie lange Zeit hinter den großen Tech-Unternehmen zurückgeblieben ist, ist es auch möglich, dass Amazon irgendwann einen neuen Anstieg nimmt, Aktiensplit hin oder her.

Der Artikel Aktien-Split: Ist Amazon als nächstes dran? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, der möglicherweise nicht mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes übereinstimmt. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Tochtergesellschaft von Amazon, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Billy Duberstein auf Englisch verfasst und am 20.09.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, Apple, Berkshire Hathaway (B-Aktien), Nvidia und Tesla. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2022 $1.920 Calls auf Amazon, Long Januar 2023 $200 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Long März 2023 $120 Calls auf Apple, Short Januar 2022 $1.940 Calls auf Amazon, Short Januar 2023 $200 Puts auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short Januar 2023 $265 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Short März 2023 $130 Calls auf Apple.

Motley Fool Deutschland 2021