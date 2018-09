Aktien Schweiz: Weitere Gewinne – Freundliche Stimmung hält an „Hexensabbat“ an

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt rückt am Freitag weiter vor und knüpft damit nahtlos an die zuletzt freundliche Entwicklung an. Am Tag des grossen Verfalls an den Optionsmärkten verteidigt der Leitindex SMI die am Vortag zurückgewonnene Marke von 9'000 Punkten. Getragen wird die gute Stimmung von positiven Vorgaben aus den USA, wo am Vorabend sowohl der Dow Jones als auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten