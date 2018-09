Aktien Schweiz: Weiter leicht im Plus – Lonza gesucht

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am späten Dienstagvormittag wenig verändert leicht im Plus. Der schwelende Handelskrieg zwischen den USA und China vermiest den Anlegern offenbar nicht die Laune. Schon in den vergangen Wochen perlte dieser Konflikt an den Aktienmärkten ab. Für gute Stimmung sorgen auch optimistische Worte zur Inflation und Wirtschaftsentwicklung von EZB-Präsident Mario Draghi. Diese werden laut ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten