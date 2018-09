Aktien Schweiz Vorbörse: Wenig Bewegung zum Handelsstart erwartet

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag zu Handelsbeginn kaum vorankommen. Zeichen für eine weitere Eskalation des Handelsstreits haben bereits in Übersee die Handelslust gedämpft. Der Dow Jones hat am Freitagabend zwar fester geschlossen, aber nur knapp und deutlich unter dem Stand zum Börsenschluss in Europa. Auch in Asien gerieten die Aktienmärkte unter Druck.

Laut verschiedenen Medienberichten treibt der US-Präsident ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten