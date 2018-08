Aktien Schweiz Vorbörse: Weitere Kursverluste erwartet – Türkei-Sorgen

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zum Wochenstart im Einklang mit den internationalen Märkten schwach in die neue Handelswoche starten und damit die Abwärtstendenz vom Freitag fortsetzen. Auslöser für die Abgaben sind die anhaltenden Turbulenzen am Währungsmarkt und der erneute Absturz der türkischen Lira. Ihr Einbruch hatte bereits am Freitag die internationalen Märkte belastet und für entsprechend schwache Vorgaben aus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten