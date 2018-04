Aktien Schweiz Vorbörse: Weitere Kursgewinne erwartet

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte die am Vortag eingeschlagene Aufwärtsbewegung zum Wochenende hin fortsetzen. Grund zu Optimismus geben die guten Vorgaben aus dem US-Geschäft. Getragen von sinkenden Anleihenrenditen hatte der US-Leitindex Dow Jones am Donnerstagabend nach Europaschluss weiter zugelegt und den Handel klar fester beendet. Festere Tendenzen sind derweil auch an asiatischen Märkten, allen voran in Tokio, auszumachen.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten