Aktien Schweiz Vorbörse: US-Regierung irritiert und sorgt für schwache Vorgaben

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich für den Mittwoch eine schwache Eröffnung ab. Nach negativen Vorgaben aus den USA und aus Asien dürfte der SMI damit an seine deutlichen Verluste des Vortages anknüpfen. Das Zwischenhoch von vergangener Woche scheint damit zumindest für den Moment vorbei. Geprägt wird das Sentiment insbesondere von den neuen Turbulenzen um die Regierung in den ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten