Aktien Schweiz Vorbörse: Tiefere Eröffnung erwartet – Handelssorgen belasten

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt dürfte das Auf-und-Ab der vergangenen Tage in eine nächste Runde gehen. Nachdem der Leitindex SMI am Donnerstag von guten US-Vorgaben beflügelt um mehr als 2% dazugewonnen hatte und über die Marke von 8'700 Punkte geklettert war, zeichnet sich für den Freitag eine schwächere Eröffnung ab. Nach wie vor beschäftigt die Anleger der Handelsstreit zwischen den ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten