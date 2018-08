Aktien Schweiz Vorbörse: Tiefer erwartet – Von Handelssorgen belastet

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte den Handel am Freitag mit rückläufigen Kursen eröffnen. Die Finanzmärkte bleiben von Nachrichten und Spekulationen rund um das Thema Welthandel getrieben. Am Donnerstagabend ist das Geschäft an der Wall Street von wachsenden Sorgen um eine Eskalation in der Auseinandersetzung zwischen den USA und China ins Trudeln geraten.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten