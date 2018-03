Aktien Schweiz Vorbörse: Talfahrt dürfte weitergehen – Furcht vor Handelskrieg

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt startet nach den Abgaben des Vortags mit schlechten Vorgaben in den neuen Handelstag. Weiterhin dominiert an den Finanzmärkten die Furcht vor einem neuen Handelskrieg. Am Vorabend war die US-Börse gegen Handelsende noch deutlich abgerutscht und auch die wichtigen asiatischen Börsenplätze gaben in der Nacht auf Freitag stark nach. Insgesamt zeichne sich für die Aktienmärkte damit ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten