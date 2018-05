Aktien Schweiz Vorbörse: Stabilisierungsversuch zeichnet sich ab

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Zürich (awp) - Zur Wochenmitte dürfte der Schweizer Aktienmarkt etwas stabilisiert in den Handel starten. Dabei sind die Vorgaben durch die Bank schwach. Die Sorge um die politische Zukunft Italiens und den möglicherweise steigenden Einfluss eurokritischer Parteien im Land hat mittlerweile auch die Märkte in Übersee ergriffen. Entsprechend hat die Wall Street am Dienstag deutlich im Minus geschlossen und auch in ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten