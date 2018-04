Aktien Schweiz Vorbörse: Seitwärts erwartet – EZB im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Henkel Vz":

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag nach der schwachen Entwicklung des Vortages zu einer Seitwärtsbewegung ansetzen. Am Vortag war die Wall Street trotz vieler überzeugender Quartalsausweise von US-Unternehmen nur mit leicht festeren Notierungen aus dem Handel gegangen, während in Asien die Vorgaben uneinheitlich ausfielen. Belastend wirkte sich aus, dass die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sich hartnäckig über der wichtigen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten