Aktien Schweiz Vorbörse: Schwacher Wochenauftakt – Handelsstreit belastet

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag nach dem Osterwochenende mit schwachen Notierungen in die verkürzte Börsenwoche starten. Neu aufgekommene Sorgen um eine Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China hatten am Montag das Geschäft an der Wall Street stark belastet. Die Verunsicherung der Anleger nimmt weiter zu. US-Präsident Donald Trump bleibe ein Risikofaktor für die Finanzmärkte, was ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten