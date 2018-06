Aktien Schweiz Vorbörse: SMI zum Wochenschluss leicht freundlich erwartet

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Freitag gemäss den vorbörslichen Notierungen leicht positiv eröffnen. Am Vorabend hatten die Anleger an der Wall Street die überraschend schnelle Straffung der US-Geldpolitik grösstenteils schon verdaut gehabt. Den Schwung der europäischen Aktienmärkte in Reaktion auf die geldpolitischen Beschlüsse der Europäischen Zentralbank (EZB) konnten sie zwar nicht in Gänze übernehmen, zumindest die technologielastigen Börsenbarometer ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten