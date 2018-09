Aktien Schweiz Vorbörse: SMI wird vor Fed-Entscheid kaum verändert erwartet

Zürich (awp) - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zur Wochenmitte ein kaum veränderter Auftakt ab. Dabei liefern die Vorgaben eher gemischte Signale. Während an der Wall Street die Standardwerte erneut unter der Aussicht auf lang anhaltende Handelsstreitigkeiten litten, verhalfen Kursgewinne bei Apple und Co der Technologiebörse Nasdaq zu einem freundlichen Handelsschluss. In Asien wiederum zeigen sich Investoren von der kauffreudigen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten