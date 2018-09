Aktien Schweiz Vorbörse: SMI nach Fed-Entscheid schwächer erwartet

Zürich (awp) - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag eine schwächere Eröffnung ab. Die US-Notenbank Fed hat gestern wie erwartet das Leitzinszielband zum dritten Mal in diesem Jahr angehoben. Damit ist etwas Spannung an den Märkten verloren gegangen, die Wall Street schloss etwas tiefer. Zudem präsentiert sich die Nachrichtenlage seitens Schweizer Unternehmen übersichtlich und bietet somit keine Orientierungshilfe.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten