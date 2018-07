Aktien Schweiz Vorbörse: Leicht schwächer erwartet – Lonza gesucht

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich für den Mittwoch eine leicht schwächere Eröffnung ab. Die Vorgaben aus den USA für Mittwoch sind wenig hilfreich. Die US-Börsen schlossen am Dienstag erneut uneinheitlich. Auch die unerwarteten Stimulierungsmassnahmen der chinesischen Regierung für die heimische Wirtschaft sorgten für keine nachhaltig positive Stimmung an den asiatischen Märkten

Das für heute geplante Treffen zwischen US-Präsident Donald ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten