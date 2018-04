Aktien Schweiz Vorbörse: Leicht fester erwartet – Roche gesucht

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte vorbörslichen Indikationen zufolge leicht fester in den Handel am Dienstag starten. Die Chancen stehen gut, dass sich die hiesigen Investoren von der freundlichen Stimmung an der Wall Street anstecken lassen, die am Montag auf dem höchsten Stand seit drei Wochen schloss. Von Seiten der Schweizer Unternehmen gibt es allerdings nur wenige kursrelevanten Nachrichten. Entsprechend ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten