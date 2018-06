Aktien Schweiz Vorbörse: Freundlich erwartet – Fed startet Notenbank-Reigen

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zur Wochenmitte ein leicht freundlicher Auftakt ab. Bevor die US-Notenbank Fed am Abend den Reigen der Zentralbanken eröffnet, dürften sich die Anleger aber eher zurückhalten, heisst es im Handel. Die Vorgaben aus Übersee sprechen ebenfalls gegen deutliche Bewegungen zum Start. So sind die Vorgaben aus den USA eher neutral, während die Börsen in ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten