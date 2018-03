Aktien Schweiz Vorbörse: Etwas tiefere Kurse zum Start an “Hexensabbat” erwartet

Zürich (awp) - Der Handel an der Schweizer Aktienbörse dürfte am Freitag wenig verändert eröffnen. Nach wie vor beschäftige der weltweit drohende Handelskrieg die Anleger, während sich der diplomatische Konflikt zwischen Grossbritannien und Russland um das Giftattentat auf einen russischen Ex-Spion verschärfe, meinte ein Händler. Am Vorabend hatten die US-Börsen uneinheitlich geschlossen.

Dennoch ist im Handel mit europäischen Aktien zum Wochenschluss mit ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten