Aktien Schweiz Vorbörse: Erneut tiefer erwartet – AMS werden abgestraft

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte den vorbörslichen Indikationen zufolge am Dienstag mit tieferen Notierungen in den Handel starten. Der Dow Jones Industrial hat gestern knapp im Minus geschlossen und dabei gegenüber dem Stand zum Europaschluss noch etwas nachgegeben. Steigende Anleiherenditen hatten die Kauflaune die Börsianer in den USA gedämpft. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen liegt nun bei nahezu 3 Prozent, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten