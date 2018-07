Aktien Schweiz Vorbörse: Erneut freundlich erwartet – Ruhe im Handelskonflikt

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag seinen Erholungskurs der vergangenen Tage fortsetzen. Die Vorgaben für den neuen Handelstag präsentieren sich freundlich: Die US-Märkte hatten am Vorabend positiv geschlossen und auch in Asien legen die Indizes mehrheitlich klar zu. Zwar bleibt der Handelskonflikt an den Märkten ein Thema. Immerhin habe sich der Konflikt in den vergangenen Tagen nicht mehr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten