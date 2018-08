Aktien Schweiz Vorbörse: Erholungskurs dürfte sich fortsetzen

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Freitag seinen Erholungskurs fortsetzen. Die Vorgaben aus Übersee sind positiv. Die Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und China haben den Indizes an der Wall Street am Vorabend die deutlichsten Kursgewinne seit Monaten beschert. Die asiatischen Börsen zeigten sich in der Nacht auf Freitag ebenfalls mehrheitlich im positiven Bereich.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten