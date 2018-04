Aktien Schweiz Vorbörse: Erholung erwartet – Handelsbeziehungen weiter im Fokus

Zürich (awp) - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag zunächst eine Erholung ab. Grund dafür sind die starken Vorgaben aus Übersee. So war der Wall Street am Mittwoch die Kehrtwende ins Plus gelungen und die Börsen in Asien sind dem Lauf gefolgt. Im Handel heisst es, am Markt habe sich letztlich die Ansicht durchgesetzt, dass die US-Regierung unter Präsident ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten