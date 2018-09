Aktien Schweiz: Verluste ausgebaut – Grossbanken im Plus

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwochvormittag tiefer in die Verlustzone abgerutscht. Der SMI ist gar unter die Marke von 8'900 Punkten zurückgefallen, wo er zuletzt Mitte Juli notiert hatte. Die bestehenden Risikofaktoren wie Handelskrieg und Schwellenländerkrise drücken auf die Stimmung. Da zudem ein Mangel an kursrelevanten Nachrichten von einheimischen Unternehmen herrscht erhält der Markt von dieser Seite her ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten