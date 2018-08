Aktien Schweiz: Verluste ausgebaut – Bâloise weiter unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstagvormittag seine Verluste weiter ausgebaut. Die positive Stimmung nach dem Abschluss eines provisorischen Handelsabkommens zwischen den USA und Mexiko, was am Vortag zu Höchstständen an der Wallstreet geführt hatte, ist inzwischen wieder einer gewissen Skepsis gewichen. Mit dem Auslaufen der Berichtssaison fehlt es dem hiesigen Markt an entscheidenden Impulsen.

Das neue Handelsabkommen markiert nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten