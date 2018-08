Aktien Schweiz: Türkeisorgen belasten SMI

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstagvormittag weiter an Boden verloren. Der Leitindex SMI notiert nur noch wenig über der 9'000-Punkte-Marke. Belastet wird der Markt laut Händlern von anhaltenden Verkäufe ausländischer Investoren - sie steigen wegen der Frankenstärke aus. Ab Herbst sei in der Folge mit einer eigentlichen Runde von Gewinnschätzungs-Senkungen zu rechnen, heisst es am Markt. Der Franken wertet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten.