Aktien Schweiz: Talfahrt beschleunigt sich bis Mittag – CS stemmt sich dagegen

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwochmittag die Talfahrt beschleunigt, nachdem bereits ein Kursrutsch in den Überseebörsen für einen schwächeren Handelsbeginn gesorgt hatte. Auf die Kauflaune der Investoren schlagen Inflationsängste und Aussagen von US-Präsident Donald Trump, der neue Drohungen gegen den Iran ausstiess - und so Sorgen um das bisherige Atomabkommen hervorrief. Einzig die Credit Suisse-Aktie stemmt sich gegen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten