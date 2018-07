Aktien Schweiz Schluss: Weitere Gewinne dank Schwergewichten

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag zugelegt, getragen einmal mehr von den starken Schwergewichten. Der globale Handelsstreit hielt zwar die Marktteilnehmer weiterhin in Atem, die Börsenkurse vermochte dies aber weiterhin nicht zu bremsen. Nach einem verhaltenen Start in den kleinen Verfallstermin hatte der SMI noch in einer frühen Handelsphase seine Gewinne ausgebaut, ehe am Nachmittag bei erhöhter Volatilität ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten