Aktien Schweiz Schluss: Talfahrt des SMI wegen italienischer Schuldenpolitik

Zürich (awp) - Die neuen Schuldenpläne Italiens haben am Freitag den Schweizer Aktienmarkt in den Keller geschickt. Zunächst legte der SMI am Morgen noch etwas zu. Aber gegen Mittag bekamen die Anleger immer weichere Knie und traten gerade bei den Banktiteln eine Verkaufswelle los. Europaweit knickten die Börsen ein. In Mailand erlebte der Leitindex zeitweise den grössten Absturz seit dem Brexit-Votum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten