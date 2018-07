Aktien Schweiz Schluss: Starke Pharma-Titel ziehen Indizes nach oben

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag deutlich zugelegt und damit die Abgaben des Vortags wieder wettgemacht. Angetrieben von starken Kursavancen der Pharma-Schwergewichte Novartis und Roche überschritt der Leitindex SMI am Nachmittag gar wieder die zuletzt im Mai erreichte Schwelle von 8'800 Punkten. Die Sorgen um den am Vortag eskalierten Handelsstreit seien wieder in den Hintergrund getreten, hiess es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten