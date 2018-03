Aktien Schweiz Schluss: Schwergewichte treiben SMI in die Höhe

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch nach einem äusserst schwachen Start am Ende mit klar höheren Notierungen abgeschlossen. Der Leitindex SMI geriet zunächst mit Blick auf die schwachen US-Vorgaben vom Dienstagabend stark unter Druck und fiel beinahe bis auf das am Montag gesetzte Jahrestief bei 8'500 Punkten zurück. Als sich dann aber am frühen Nachmittag eine ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten