Aktien Schweiz Schluss: Schweizer Börse geht mit Minus ins lange Wochenende

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag vor dem langen Pfingstwochenende klar unter dem Niveau des Vortages geschlossen. Lange Zeit bewegte sich der Leitindex SMI leicht unter der Nulllinie, weitete seine Verluste am Nachmittag aber noch etwas aus. Belastend wirkten sich auf die europäischen Märkte vor allem politische Unsicherheiten aus. So hat das Nachbarland Italien zwar wohl eine neue ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten