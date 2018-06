Aktien Schweiz Schluss: Schwache US-Konjunkturdaten beschleunigen SMI-Talfahrt

Zürich (awp) - Schwache Konjunkturdaten aus den USA haben am Donnerstag die Talfahrt am Schweizer Aktienmarkt beschleunigt. Nach einem leicht freundlichen Beginn knickte der Leitindex SMI noch am Vormittag ein und baute danach die Verluste bis Börsenschluss sukzessive aus. Die Konjunkturneuigkeiten aus Amerika schickten die Stimmung der Anleger in den Keller.

So hat sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia im Juni ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten