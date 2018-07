Aktien Schweiz Schluss: SMI zum Auftakt der zweiten Jahreshälfte mit Verlusten

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Kurseinbussen in die zweite Jahreshälfte gestartet. Zwischenzeitlich fiel der SMI sogar nahe an die 8'500-Punkte-Marke auf ein Tagestief von 8'507,60 Zähler. Politische Unsicherheiten drückten auf die Stimmung. So verschärften sich über das Wochenende sowohl der internationale Handelsstreit als auch die Regierungskrise in Deutschland.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten