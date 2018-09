Aktien Schweiz Schluss: SMI wird von anziehender Wall Street nach oben gezogen

Zürich (awp) - Die Schweizer Aktien haben am Mittwoch von einer freundlichen Eröffnung der Börsen in Amerika profitiert. Im späten Handel nahmen sie noch einmal an Fahrt auf, nachdem die Anleger zuvor angesichts der mit Spannung erwarteten Sitzung der US-Notenbank am Abend in Deckung geblieben waren. Vor dem Leitzinsentscheid der US-Notenbank (Federal Reserve) wollten die Investoren sich nicht weit aus dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten