Aktien Schweiz Schluss: SMI verteidigt dank Pharma-Riesen die 9’000 Punktemarke

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag kaum verändert in die neue Woche gestartet. Bereits früh im Handel rückte der Leitindex SMI über die Schwelle von 9'000 Punkte vor, die er auch zum Börsenschluss verteidigen konnte. Unterstützung erhielt der Markt von fester tendierenden Pharmaschwergewichten. Demgegenüber büssten aber vor allem konjunkturabhängige Titel und Finanzaktien an Wert ein.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten