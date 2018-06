Aktien Schweiz Schluss: SMI schwenkt zu Wochenschluss auf Erholungskurs ein

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag zu einer starken Erholung angesetzt und die während der Woche erlittenen Einbussen wettgemacht. Für gute Stimmung sorgte der am EU-Gipfel in zähen Verhandlungen erreichte Kompromiss zur Asylpolitik. Die Ängste vor einer weiteren Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China seien dadurch zumindest vorübergehend etwas in den Hintergrund gedrängt worden, erklärte ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten