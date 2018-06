Aktien Schweiz Schluss: SMI schliesst vor Fed-Entscheid kaum verändert

Zürich (awp) - Im Vorfeld der US-Zinsentscheidung hat sich der Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch weitgehend lethargisch verhalten. So pendelte der SMI am Vormittag in einer engen Spanne um den Schlusskurs des Vortags. Nachdem auch die US-Börsen verhalten in den dortigen Handelstag gestartet waren, glitt der Leitindex am Nachmittag etwas ins Minus, erholte sich bis zum Handelsschluss aber grösstenteils wieder.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten