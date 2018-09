Aktien Schweiz Schluss: SMI rückt vor – Lonza am Investorentag gesucht

Zürich (awp) - An der Schweizer Börse hat sich die Stimmung am Dienstag spürbar aufgehellt, nachdem die Kurse zuletzt leicht unter Druck gekommen waren. Allerdings sei der Handel vor der Zinsentscheidung in den USA von Zurückhaltung geprägt geblieben, hiess es. Die US-Notenbank dürfte am Mittwoch die Zinsen ein weiteres Mal anheben, wobei Hinweise auf die weitere Geldpolitik aber mehr Spannung versprechen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten