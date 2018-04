Aktien Schweiz Schluss: SMI klettert in die Höhe – Vorsicht bei Roche

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag auf die Baisse des Vortages reagiert und zu einer kräftigen Aufwärtsbewegung angesetzt. Nach einem verhaltenen Start, rückte der Leitindex SMI am Berichtstag Schritt für Schritt vor und schaffte so den Sprung zurück über die Marke von 8'800 Punkten. Als gute Stütze dienten dem Index die Kursgewinne der Grossbanken und der Schwergewichte Novartis ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten