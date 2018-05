Aktien Schweiz Schluss: SMI gibt leicht nach – Sorgen um Italien belasten

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Freitag mit einer leicht rückläufigen Tendenz abgeschlossen. Auf die ganze Woche gesehen büsste der Leitindex jedoch deutlich an Wert ein. Die Woche war vor allem von Rezessionsängsten, geopolitischen Spannungen und auch von den Sorgen um die Regierungsbildung in Italien geprägt. Am Freitag erholte sich der Leitindex SMI zu Beginn noch von ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten